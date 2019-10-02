Москва, , 05:00 — REGNUM Указ, сокращающий необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом российского гражданства, вступил в силу 2 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подписан указ был президентом России Владимиром Путиным 19 сентября. Теперь срок необходимого для получения российского гражданства трудового стажа составляет один год (раньше он был в три раза больше).

Речь идёт о высококвалифицированных иностранных специалистах, работающих по специальности или занимающих должность, включённую в специальный перечень, составленный правительством.

Читайте ранее в этом сюжете: Сокращён трудовой стаж для получения гражданства иностранными специалистами