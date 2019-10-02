Владивосток, , 04:49 — REGNUM Мэр столицы Дальнего Востока Олег Гуменюк рассказал журналистам, как он относится к бизнесу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во время проведения Восточного экономического форума в сентябре 2019 года, с главой Владивостока поговорили журналисты издания Forbes Digest, которым Гуменюк раскрыл своё отношение к предпринимателям.

«Никогда не будет так, чтобы бизнес устраивал власть, а власть бизнес. Если же такое случится, то начнут возникать вопросы, поэтому нужно искать золотую середину», — сказал Олег Гуменюк.

Как сообщало ИА REGNUM, своим решением Дума Владивостока отказала главе города в повышении зарплаты, предложив рассмотреть этот вопрос после внесения ряда поправок.