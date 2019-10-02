Москва, , 04:07 — REGNUM Созданную в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) группу «Балтика-плюс» назвал маргинальной член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Группа «Балтика-плюс», созданная в ПАСЕ, будет мешать улучшению отношений Европы и России. Хватит ли сил? Ведь это 3 малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», — завил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировало создание группы «Балтика-плюс» в ПАСЕ. Она отметила, что группа пообещала не признавать аннексию Крыма, что является продолжением российской политики — ведь Крым не был аннексирован.

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