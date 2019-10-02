Москва, 2 октября 2019, 03:45 — REGNUM Формула Штайнмайлера — это сначала конфедерация, а потом все остальное, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, по сути дела формула Штаймайера нужна только лишь для того, чтобы бороться с махинациями касательно последовательности исполнения Украиной пунктов Минских договоренностей.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что на заседании контактной группы в Минске представители Украины подписали так называемый документ по «формуле Штайнмайера», в рамках которого четко очерчивается последовательность действий со стороны Украины по урегулированию военного конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений.
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