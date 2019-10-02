Канберра, , 03:45 — REGNUM Помощь Соединенным Штатам в проверке причин расследования экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» находится в сфере национальных интересов Австралии, заявила глава австралийского МИД Марис Пэйн в интервью Австралийской Телерадиовещательной корпорации.

«Мы работаем в интересах Австралии и тесно сотрудничаем с нашим самым близким и важным союзником… Мы должны предоставить им любую возможную помощь», — завила она.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в разговоре с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном попросил помощи в проверке расследования Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году. Позднее представитель главы правительства Австралии подтвердил, что австралийская сторона готова оказать помощь США в проведении расследования.

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