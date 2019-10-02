Пекин, , 03:37 — REGNUM Шесть типов самолётов специального назначения продемонстрировал Китай 1 октября во время военного парада в честь 70-летия основания КНР, сообщает «Синьхуа».

Эшелон самолётов поддержки, состоящий из шести типов самолётов специального назначения, пролетел над площадью Тяньаньмэнь.

Впервые Китай продемонстрировал самолёты спецназначения на параде, посвящённом национальному празднику КНР. В небе Пекина появились самолёт радиоэлектронной борьбы Y-9, самолёт подавления радиосигналов большой дальности действия Y-8, самолёт электронной разведки Y-8 и медицинский самолёт Y-9.

Последнее время китайские самолёты специального назначения проводили ряд крупных миссий, в том числе патрулирование в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Напомним, в акватории Южно-Китайского моря Китай «нос к носу» столкнулся с американским флотом в период обострения ситуации вокруг островов Спратли — спорного архипелага в западной части этого моря.

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