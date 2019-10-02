Токио, , 03:26 — REGNUM Внеочередное заседание совета нацбезопасности Японии состоится из-за новых ракетных пусков Пхеньяна, сообщил 2 октября журналистам генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Комментируя запуск Северной Кореей двух баллистических ракет, Суга заявил:

«Мы собираем заседание совбеза с целью обсудить ситуацию вокруг ракетных запусков Северной Кореей и выработать дальнейшие меры».

По его словам, японский премьер-министр Синдзо Абэ приказал «обеспечить безопасность морских и воздушных судов». Идёт уточнение информации об обстановке в Японском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Суга заявил, что утром 2 октября из Северной Кореи в сторону Японского моря были запущены две баллистические ракеты, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии.

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