Токио, , 03:15 — REGNUM Две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи 2 октября, сообщил журналистам Ёсихидэ Суга, генсек японского кабинета министров.

По словам Суги, ракеты северокорейцы запустили в сторону Японского моря, причём одна упала в воду в районе префектуры Симанэ (остров Хонсю) — в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.

Японский чиновник отметил, что пока о каком-либо ущербе от пусков данных нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пуски ракет Пхеньян провёл «в преддверии» переговоров с американцами, которые должны начаться 5 октября. Северная Корея не раз заявляла, что ракетные пуски проводятся как демонстрация своих силовых позиций в регионе и как предупреждение Штатам и их союзникам.

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