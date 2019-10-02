Ватикан, , 02:45 — REGNUM Полиция Ватикана провела обыски в офисах Государственного секретариата Святого Престола и его финансовом подразделении в рамках расследования дела о коррупции, сообщает агентство Reuters.

Подробности спецоперации в Ватикане разглашать отказались. Предполагается, что обыски проходили в рамках расследования финансовых преступлений в главном административном органе Католической Церкви — Госсекретариате Святого Престола. По данным источника агентства, операция проходила с санкции прокурора Ватикана.

Отмечается, что в мае 2019 года управление финансовой информации Святого Престола заявило в докладе о снижении подозрительной финансовой активности в Ватикане. Также в 2018 году экс-глава ватиканского банка предстал перед судом по обвинениям в отмывании денег и преступных сделках с недвижимостью.