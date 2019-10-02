Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Экс-спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер даст показания трем комитетам американского конгресса в рамках процедуры импичмента лидера страны Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg.

Курт Волкер VOA

По данным агентства, слушания будут проходить в закрытом режиме. Дата выступления Волкера перед комитетами Конгресса США назначена на 3 октября. Также для допроса вызвали и бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, она предстанет перед Конгрессом 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку 27 сентября после скандала вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В рамках процедуры импичмента Трампа помимо Волкера и Йованович вызовут для дачи показаний и других сотрудников Госдепа США.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Трампа не знает, почему «ушёл» Волкер