Москва, , 02:25 — REGNUM Элита России ни в консервативном, ни в либеральном ее крыле не примут вхождения Украины в НАТО, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян "Российская элита сегодня состоит из либерального сегмента и консервативного… Но ни либеральный, ни консервативный сегмент сегодняшней элиты за исключением предателей, пятой колонны, оба этих сегмента не примут вхождение Украины в НАТО, вы об этом забудьте, потому что как только пусковые установки окажутся в Харькове, наше войска окажутся в Киеве».

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По его словам, это недопустимо для российской элиты, потому что подобный исход непоправимо разрушает национальную безопасность России.

Напомним, правительство Украины задалось целью в течение пяти лет до 2025 года «созреть» для того, чтобы войти в Евросоюз и НАТО. Об этом было заявлено в проекте программы действий кабинета министров страны.

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