Киев, , 02:03 — REGNUM Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» выступила в поддержку акции недовольных «формулой Штайнмайера» националистов, заявили в пресс-службе организации.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя подписание украинским представителем «формулы Штайнмайера» в Минске, в партии Порошенко заявили:

«Мы твёрдо подчеркиваем: мы никогда не пойдём на это. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов».

«Формулу Штайнмайера», которая якобы «отвергает «дорожную карту» Минских соглашений», в партии Порошенко назвали «формулой Путина». Сторонники Порошенко, при котором Украина потеряла Донбасс, пообещали «не дать разрушить украинское государство».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Киеве националисты провели митинг против «формулы Штайнмайера» у здания президентского офиса.

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