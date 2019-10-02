Москва, 2 октября 2019, 01:34 — REGNUM Хотя Киев и подписал «формулу Штайнмайера», но выполнять обязательства по ней не хочет, заявил политолог Алексей Мухин в интервью «Звезде».
Комментируя подписание «формулы Штайнмайера» в Минске, Мухин сказал:
По словам эксперта, Киеву нужна встреча «нормандской четвёрки», для чего он и пошёл на подписание формулы. Украинский президент Владимир Зеленский таким образом пытается изобразить, что не зря давал обещания избирателям по шагам к прекращению войны.
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Напомним, Киев подписал «формулу Штайнмайера» о перспективе особого статуса Донбасса на переговорах в Минске. Оценку этому событию уже дал ряд российских и украинских деятелей.
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