Москва, , 01:34 — REGNUM Хотя Киев и подписал «формулу Штайнмайера», но выполнять обязательства по ней не хочет, заявил политолог Алексей Мухин в интервью «Звезде».

Комментируя подписание «формулы Штайнмайера» в Минске, Мухин сказал:

«У украинской стороны есть свое видение «формулы Штайнмайера», и то, что они подписали, как показывает опыт «Минска-2», не значит, что они это всё будут выполнять».

По словам эксперта, Киеву нужна встреча «нормандской четвёрки», для чего он и пошёл на подписание формулы. Украинский президент Владимир Зеленский таким образом пытается изобразить, что не зря давал обещания избирателям по шагам к прекращению войны.

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Напомним, Киев подписал «формулу Штайнмайера» о перспективе особого статуса Донбасса на переговорах в Минске. Оценку этому событию уже дал ряд российских и украинских деятелей.

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