Красноярск, , 01:11 — REGNUM Кандидатура Дмитрия Воропаева на должность председателя краевой Счетной палаты была единогласно поддержана комитетом по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Красноярского края. Сообщение об этом размещено на сайте краевого парламента.

Кандидатуру Воропаева внесли на рассмотрение депутатов губернатор Красноярского края Александр Ус и спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов. Положительное заключение по предложенной кандидатуре поступило также и от председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

С 2005 года Дмитрий Воропаев занимал должность аудитора краевой Счетной палаты.

После решения комитета, кандидатура Воропаева должна пройти утверждение на сессии Законодательного собрания.

Ранее ИА REGNUM писало о противостоянии предыдущего руководителя краевой Счетной палаты и региональной власти. 10 сентября стало известно о финальной точке этого противостояния: коллегия Счетной палаты региона отменила свое апрельское предписание краевому минлесхозу.

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Комментируя новое назначение, вице-спикер краевого парламента Сергей Зяблов подчеркнул: «Счетная палата всегда была органом, который взвешенно подходил ко многим проблемам, но есть круг обязанностей, за который ей нежелательно было бы выходить. Она не должна быть рычагом для выяснения отношений».

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