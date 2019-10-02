Москва, , 01:05 — REGNUM «Формулу Штайнмайера» Украине подписать пришлось, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя подписание Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске, Пушков заявил:

«Сопротивление Киева, противоречивые заявления [представителя Украины в Контактной группе Леонида] Кучмы и главы МИД Украины [Вадима] Пристайко отражали нежелание Украины подписывать формулу. Но блокировка прогресса со стороны Украины, судя по всему, не получила поддержки ни Парижа, ни Берлина. [Президент Франции Эммануэль] Макрон уже заявил о грядущей встрече четвёрки».

Напомним, украинская сторона подписала в Минске документ («формулу Штайнмайера»), согласно которому на определённых условиях Донбасс получит особый статус. Документ подписан в преддверии готовящейся встречи «нормандской четвёрки». Ранее Кучма высказывался против «формулы Штайнмайера».

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