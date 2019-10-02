Москва, 2 октября 2019, 01:05 — REGNUM «Формулу Штайнмайера» Украине подписать пришлось, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя подписание Украиной «формулы Штайнмайера» в Минске, Пушков заявил:
Напомним, украинская сторона подписала в Минске документ («формулу Штайнмайера»), согласно которому на определённых условиях Донбасс получит особый статус. Документ подписан в преддверии готовящейся встречи «нормандской четвёрки». Ранее Кучма высказывался против «формулы Штайнмайера».
Читайте также: Кучма от имени Украины подписал «формулу Штайнмайера»
Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко уверен, что «формулой Штайнмайера» Россия освободится от санкций