Лима, , 00:31 — REGNUM Вооруженные силы Перу и полиция подтвердили свою преданность президенту страны Мартину Вискарре, сообщает агентство Reuters.

Перуанский спецназ Galeria del Ministerio de Defensa del Perú

Сообщается, что представители высшего военного руководства приехали в президентский дворец к Вискарре вечером 1 октября. Командующие полицией, сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами подтвердили свою лояльность действующему президенту как к главе государства и верховному главнокомандующему. Как отмечает агентство, жители Перу переживают, что конфликт между Конгрессом страны и президентом может привести к уличным столкновениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначении новых выборов на 26 января 2019 года. В ответ парламент принял резолюцию о недееспособности президента и привел к присяге временно исполняющего обязанности главы страны — вице-президента Мерседес Араос.

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