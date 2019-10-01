Пенза, , 23:57 — REGNUM В Пензе со 2 по 16 октября принимаются заявки для участия в конкурсе на пост главы администрации города. В настоящее время сформирована комиссия по проведению конкурса, который назначен на 21 октября, сообщили ИА REGNUM в гордуме.

Председателем комиссии стал Владимир Мутовкин — глава Пензы, также в нее вошли представители гордумы и Законодательного собрания региона.

ИА REGNUM напоминает, 20 сентября депутаты пензенской гордумы приняли отставку главы администрации города Виктора Кувайцева в связи с избранием депутатом гордумы от «Единой России».

Исполняющим обязанности сити-менеджера о завершения конкурса будет первый заместитель главы администрации Сергей Волков.

Кувайцев являлся главой администрации с декабря 2015 года.