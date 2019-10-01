Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Военно-воздушные силы США провели командные учения по сценарию, имитирующему уничтожение американского оперативного центра в Катаре в результате удара, аналогичного недавней атаке на НПЗ Саудовской Аравии.

ВВС США Airforce.com

Об этом 1 октября сообщает The Washington Post.

Издание сообщает, что в ходе этих учений Объединенный авиационный оперативный центр (CAOC) в Катаре, управляющий воздушными операциями на территории от Сирии до Афганистана, был закрыт на один день.

Его функции взял на себя Центр управления оперативными авиационными миссиями, расположенный в Южной Каролине.

Указано, что проверка способности переключать управление воздушными операциями была проведена на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.

Пентагон считает, что в случае военного конфликта Иран нанесёт ракетные удары по командным центрам США на Ближнем Востоке. Их защищённость после инцидента с саудовскими НПЗ оценивается весьма критически.

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