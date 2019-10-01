Барселона, Испания, , 22:53 — REGNUM Глава Каталонии Ким Торра заявил, что правительство региона продолжит бороться за независимость от Испании, 1 октября передает агентство Associated Press.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

В выступлении, приуроченном к годовщине референдума о независимости 2017 года, Торра заявил, что намерен добиваться создания республики «демократично и мирно».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошли массовые митинги сторонников независимости. В некоторых городах региона акции закончились беспорядками.

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