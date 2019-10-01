Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что в Нью-Дели очень надеются на то, что власти США отнесутся с пониманием к тому, что Индия решила приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом глава МИД Индии заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне сегодня, 1 октября.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Джайшанкар заявил, что Индия уже приняла решение по С-400 и обсуждала это с правительством США.

«Я обоснованно уверен в силе моего убеждения. Моей надеждой будет, что люди поймут, почему для нас важна эта сделка», — сказала глава индийского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Индия заявила о намерении купить С-400 ещё в 2015 году. Правда, контракт на поставку С-400 в Индию был подписан только в 2018 году, когда российский лидер Владимир Путин прилетал в эту страну с визитом.

Власти США крайне недовольны таким положением дел и пригрозили Индии санкциями. Однако Нью-Дели не стал отказываться от сделки.