Мадрид, , 22:32 — REGNUM В этот вторник, 1 октября, Каталония отмечает вторую годовщину непризнанного референдума о независимости. Между тем всего несколько дней остается до оглашения приговора Верховного суда по делу организаторов референдума: уже скоро лидеры сепаратистов узнают, ждут ли их тюремные сроки. В результате сегодняшний день закономерно стал возможностью для всех партий и организаций сторонников независимости призвать каталонцев к протесту, пишет испанское издание El Pais. Объединения сепаратистов выступили с совместным обращением, в котором попросили отреагировать «в массовой и не насильственной форме» на приговор мятежным политикам, который, как предполагается, будет обвинительным.

Утром сторонники независимости совершили ряд акций в Жироне: они перекрыли несколько улиц и прошли маршем до штаб-квартиры Гражданской гвардии. К зданию им помешала приблизиться автономная полиция региона. А вечером 18 тысяч человек, по сообщению городских стражей правопорядка (по словам организаторов, 50 тысяч), устроили протест в Барселоне. Шествие началось на площади Каталонии и завершилось у института Joan Balmes, где 1 октября 2017 года имели место столкновения сепаратистов с полицией. Акции протеста также прошли в Льейде и Таррагоне.

Председатель Женералитета Каталонии Ким Торра, которого ждет вотум недоверия 7 октября (впрочем, у инициировавшей его партии «Граждане» недостаточно сторонников для успеха), подчеркнул сегодня, что его правительство «привержено движению к каталонской республике с демократической радикальностью и готовностью к диалогу». А бывший глава региона Карлес Пучдемон выступил в Брюсселе, призвав своих последователей отказаться от насилия и опровергнув свою связь с недавно арестованными каталонскими радикалами, которых обвиняют в терроризме.