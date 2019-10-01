Мадрид, 1 октября 2019, 22:15 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к протестующим Каталонии после акций протеста и беспорядков в годовщину референдума о независимости региона, 1 октября передает агентство Associated Press.
Санчес отметил, что в случае нарушения сепаратистами законов Испании власти страны снова могут ввести в регионе внешнее управление — как это было после объявления Каталонии о независимости в октябре 2017 года.
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