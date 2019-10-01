Александр Дремлюгин, 1 октября 2019, 23:28 — REGNUM Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь — особые регионы для страны, которые рано или поздно станут витриной России. Итоги минувших выборов в этих двух субъектах, самая низкая в новейшей истории полуострова явка избирателей стали той самой гражданской лакмусовой бумажкой на работу местных властей.
По данным крымского избиркома, на начало июля 2019 года в республике было зарегистрировано почти полтора миллиона избирателей (1 481 526 граждан). По итогам голосования 8 сентября, при явке более 33% (488 903 избирателей,) большинство голосов в Госсовете Крыма набрала партия «Единая Россия», руководителем регионального отделения которой является спикер парламента Владимир Константинов — 54,75% (267 674 голоса). На втором месте — ЛДПР под предводительством депутата ГД Павла Шперова (16,84%, или 82 331 голос), на третьем — КПРФ с новым лидером Сергеем Богатыренко (8,22%, или 40 187 голосов). Единороссы также победили во всех одномандатных округах.
В итоге партия власти при поддержке лишь 15−18% избирателей получила в Госсовете Крыма 50 из 75 мандатов: 25 по спискам и 25 в одномандатных округах.
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Почему в этом году так мало людей пришло на выборы?
Руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе списал низкую явку на хорошую погоду и соответствующее настроение граждан.
Отсутствие диалога и вбросы
Однако эксперты придерживались другого мнения по поводу рекордно низкой явки.
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По его словам, отсутствие диалога с людьми, подмена пустой пропагандой обсуждения реальных проблем, зацикленность на закулисных играх, где обществу вообще никакой роли не отводится, стали главными проблемами минувшей избирательной кампании в республике.
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Он имел в виду отмену результатов выборов из-за попытки вброса и ряда ошибок со стороны одной из комиссий на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Позже следователи возбудили уголовное дело о фальсификации избирательного процесса ещё на одном из участков в Красногвардейском районе полуострова.
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«ЕР» больше не партия «Крымской весны»?
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Напомним, что на прошлых выборах в 2014 году в Крыму голосовало 53,56% из 1,26 млн избирателей. Тогда, по словам политолога Александра Бедрицкого, они прошли на волне исторического референдума о воссоединении с Россией, когда социальная активность и ожидания граждан были очень высоки.
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Оппозиция так и не выросла
Помимо этого, за минувшие пять лет в Крыму так и не появилось реальной альтернативы партии власти.
По словам Натальи Киселёвой, увеличение рейтинга других партий свидетельствует только о ситуативном голосовании.
С другими политическими силами, по её словам, на полуострове ничего не происходит, так как они, по сути, ничего не делают для достижения своих главных целей.
Подробности: В Крыму так и не появилось реальной альтернативы партии власти — политолог
В конечном итоге никакой интриги не получилось — все ключевые места в руководстве республики остались за теми же лицами. Систему не переустановили, а перезагрузили.
Даже формальное разделение полномочий между постами главы РК и председателем Совмина Крыма, которое произошло после выборов, не изменило расклада сил. Юрий Гоцанюк — стопроцентная креатура Аксёнова.
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Разделение полномочий главы Крыма имеет декоративный характер — Аксёнов
Следовательно, в следующую пятилетку в Крыму можно ожидать продолжения старых хронических проблем, которые республика испытывала ранее: слабую эффективность бюрократической машины, кадровую чехарду, громкие коррупционные скандалы, неосвоение бюджетных средств, выделяемых центром, и проблемы с реализацией ФЦП.
По мнению ряда экспертов, итоги самих выборов, в отсутствие какой-либо оппозиции, серьёзной внутриполитической борьбы, как в Севастополе, и безграничной поддержки Москвы можно считать близкими к провалу.
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Большие перемены в сакральном городе
В Севастополе картина была несколько иная. В Законодательном собрании 24 депутатских места, 16 кандидатов выбирались по партийным спискам, ещё 8 — в одномандатных округах. По итогам выборов при 320 тысячах зарегистрированных избирателях, при явке более 29% в городской парламент попали пять партий: «Единая Россия» под руководством депутата ГД Дмитрия Саблина (38,5% — 15 мандатов: восемь по списку партии и семь по одномандатным округам), КПРФ с новым вице-спикером Заксобрания Василием Пархоменко (18,7% — три мандата), ЛДПР — руководитель Илья Журавлёв (18,55% — три мандата), «Справедливая Россия» председатель Евгений Дубовик (8,78% — один мандат) и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — лидер Евгения Глотова (6,87% — один мандат). Отметим, что региональное руководство последней партии снялось с выборов и вышло из состава партии за несколько месяцев до единого дня голосования.
Также по одномандатному округу в городской парламент прошёл Вячеслав Горелов от партии «Зелёные».
Владимир Жириновский отказался от мандата в пользу своего соратника Артёма Гордиенко. Также поступили и новоиспечённый руководитель севастопольского отделения партии «Единая Россия Дмитрий Саблин с бывшим главнокомандующим ЧФ РФ Александром Витко в пользу мало чем запомнившихся горожанам местных депутатов. А присланного на помощь «Справедливой России» тяжеловеса Анатолия Аксакова, который возглавляет комитет Госдумы по финансовому рынку, никто из горожан толком и не заметил.
Об этом: Жириновский отказался от мандата в ЗС Севастополя
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По сравнению с 2014 годом, когда «Единая Россия» набрала 76,67% голосов и получила 22 мандата, в новом созыве у неё на семь мест меньше. Тогда фракция «ЕР» была примерно поровну поделена между двумя группами влияния — сторонниками губернатора и «народного мэра» Алексея Чалого. В этот раз соратников серого кардинала севастопольской власти осталось значительно меньше — 5−6 человек. Спикера Заксобрания первого созыва Екатерину Алтабаеву отправили работать сенатором в Совет Федерации, кого-то отправили на другие «почётные» должности, кто-то вовсе никуда не попал.
Скорая политическая помощь
Однако и этот более чем скромный результат можно расценивать как героическую победу партийных функционеров «Единой России», в частности вышеупомянутого Саблина, десантированного в город-герой накануне избирательной кампании спасать ситуацию после пяти лет непрекращающейся череды внутриполитических конфликтов. Летом рейтинги партии приближались к нулю, а губернатор отдавал распоряжения сносить предвыборные билборды с портретами своих же однопартийцев Екатерины Алтабаевой и Михаила Чалого. Но своевременная отставка Дмитрия Овсянникова с поста губернатора, реформа партийной структуры помогли возродить из пепла севастопольскую «ЕР».
Смена центров силы
В целом, по словам политолога, выборный процесс в Севастополе принципиально отличался от того, что происходило в Крыму.
Об этом: Выборы в Севастополе принципиально отличались от крымских — политолог
Он также выразил уверенность в том, что теперь градус внутриполитической борьбы в городе значительно снизится.
Главной фигурой в политической жизни Севастополя, скорее всего, в ближайший год станет исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.
Он также обратил внимание на то, что ни одна из политических сил города так и не смогла создать позитивной картины и уж тем более не предложила «образа будущего».
А вот результаты коммунистов в Севастополе можно считать успехом, в отличие от опыта их крымских коллег.
Что дальше?
Противостояние между Крымом и Севастополем сместится из политической плоскости в экономическую.
Об этом: Между Крымом и Севастополем развернётся борьба за деньги ФЦП — политолог
Также эксперты прогнозируют постепенное «низвержение» Алексея Чалого и его группы соратников с политической арены города-героя и воцарение пресловутой стабильности между всеми ветвями власти. Насколько это хорошо или плохо для жизни города, судите сами.