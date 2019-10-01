1 октября 2019 | Время чтения 12 мин

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь — особые регионы для страны, которые рано или поздно станут витриной России. Итоги минувших выборов в этих двух субъектах, самая низкая в новейшей истории полуострова явка избирателей стали той самой гражданской лакмусовой бумажкой на работу местных властей.

Александр Дремлюгин, , 23:28 — REGNUM Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь — особые регионы для страны, которые рано или поздно станут витриной России. Итоги минувших выборов в этих двух субъектах, самая низкая в новейшей истории полуострова явка избирателей стали той самой гражданской лакмусовой бумажкой на работу местных властей.

Владимир Константинов, Сергей Аксёнов и Алексей Чалый Kremlin.ru

По данным крымского избиркома, на начало июля 2019 года в республике было зарегистрировано почти полтора миллиона избирателей (1 481 526 граждан). По итогам голосования 8 сентября, при явке более 33% (488 903 избирателей,) большинство голосов в Госсовете Крыма набрала партия «Единая Россия», руководителем регионального отделения которой является спикер парламента Владимир Константинов — 54,75% (267 674 голоса). На втором месте — ЛДПР под предводительством депутата ГД Павла Шперова (16,84%, или 82 331 голос), на третьем — КПРФ с новым лидером Сергеем Богатыренко (8,22%, или 40 187 голосов). Единороссы также победили во всех одномандатных округах.

В итоге партия власти при поддержке лишь 15−18% избирателей получила в Госсовете Крыма 50 из 75 мандатов: 25 по спискам и 25 в одномандатных округах.

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Почему в этом году так мало людей пришло на выборы?

Руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе списал низкую явку на хорошую погоду и соответствующее настроение граждан.

«У нас явка обусловлена несколькими моментами. Например, то, что сегодня хорошая погода, начался, по сути, бархатный сезон, к некоторым крымчанам приехали гости, родственники… По моим наблюдениям, большая явка была тогда, когда электорат был не удовлетворён положением в регионе. Когда появляется протестное настроение, тогда люди стремятся во что бы то ни стало появиться на выборах, чтобы изменить ситуацию», — заявил журналистам Иоффе.

Отсутствие диалога и вбросы

Однако эксперты придерживались другого мнения по поводу рекордно низкой явки.

«Активный протест крымчане отвергают, потому избрали именно такую линию — игнорирование выборов в принципе. Крымская специфика заключается в том, что здесь очень мощная память об украинских переворотах-майданах, потому активный протест, по каким бы мотивам он ни происходил, вызывает острое неприятие на полуострове», — заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Владимир Джаралла.

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По его словам, отсутствие диалога с людьми, подмена пустой пропагандой обсуждения реальных проблем, зацикленность на закулисных играх, где обществу вообще никакой роли не отводится, стали главными проблемами минувшей избирательной кампании в республике.

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«Обладая монополией в политической жизни, правящая региональная элитная группа под флагом «Единой России» умудрилась, как говорится, на ровном месте наворотить дел, едва не сорвав, казалось бы, понятную линию всей кампании. Ситуация с фальсификациями на участках говорит о том, что местная власть не просто расслабилась, она почувствовала, что ей всё можно. В этой связи скорее удивляет, что жуликов на выборах поймали за руку», — отметил Джаралла.

Он имел в виду отмену результатов выборов из-за попытки вброса и ряда ошибок со стороны одной из комиссий на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Позже следователи возбудили уголовное дело о фальсификации избирательного процесса ещё на одном из участков в Красногвардейском районе полуострова.

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Работа избирательного участка в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ЕР» больше не партия «Крымской весны»?

«Также на явку в Крыму повлияли пассивные протестные настроения, запрос на перемены и при этом слабость партийных отделений в регионе, в которых избиратель не увидел реализацию данного запроса», — уверена политолог Наталья Киселёва.

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Напомним, что на прошлых выборах в 2014 году в Крыму голосовало 53,56% из 1,26 млн избирателей. Тогда, по словам политолога Александра Бедрицкого, они прошли на волне исторического референдума о воссоединении с Россией, когда социальная активность и ожидания граждан были очень высоки.

«В 2019 году ни второго, ни тем более первого факторов уже не осталось. Фактор воссоединение Крыма с Россией перестал играть роль дополнительного политического драйвера, повышающего электоральную активность. С одной стороны, это свидетельство того, что Крым стало одним из регионов России, с другой — крымская «ЕР» мало кем воспринимается как «партия Крымской весны». И из этого ещё предстоит сделать соответствующие выводы», — отметил Бедрицкий.

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Оппозиция так и не выросла

Помимо этого, за минувшие пять лет в Крыму так и не появилось реальной альтернативы партии власти.

По словам Натальи Киселёвой, увеличение рейтинга других партий свидетельствует только о ситуативном голосовании.

«В нашем случае ЛДПР, КПРФ и другие региональные отделения получили голоса избирателей, как говорится, на дармовщину, не предпринимая должных усилий для расширения своего базового электората», — отметила политолог.

Сергей Аксенов на оглашении ежегодного Послания президента Федеральному собранию РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

С другими политическими силами, по её словам, на полуострове ничего не происходит, так как они, по сути, ничего не делают для достижения своих главных целей.

«Если местные партийные отделения так называемой оппозиции и далее будут пребывать в политическом анабиозе, то на следующих выборах крымчане просто их проигнорируют», — уверена Киселёва.

Подробности: В Крыму так и не появилось реальной альтернативы партии власти — политолог

В конечном итоге никакой интриги не получилось — все ключевые места в руководстве республики остались за теми же лицами. Систему не переустановили, а перезагрузили.

Даже формальное разделение полномочий между постами главы РК и председателем Совмина Крыма, которое произошло после выборов, не изменило расклада сил. Юрий Гоцанюк — стопроцентная креатура Аксёнова.

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Разделение полномочий главы Крыма имеет декоративный характер — Аксёнов

Следовательно, в следующую пятилетку в Крыму можно ожидать продолжения старых хронических проблем, которые республика испытывала ранее: слабую эффективность бюрократической машины, кадровую чехарду, громкие коррупционные скандалы, неосвоение бюджетных средств, выделяемых центром, и проблемы с реализацией ФЦП.

По мнению ряда экспертов, итоги самих выборов, в отсутствие какой-либо оппозиции, серьёзной внутриполитической борьбы, как в Севастополе, и безграничной поддержки Москвы можно считать близкими к провалу.

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Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Большие перемены в сакральном городе

В Севастополе картина была несколько иная. В Законодательном собрании 24 депутатских места, 16 кандидатов выбирались по партийным спискам, ещё 8 — в одномандатных округах. По итогам выборов при 320 тысячах зарегистрированных избирателях, при явке более 29% в городской парламент попали пять партий: «Единая Россия» под руководством депутата ГД Дмитрия Саблина (38,5% — 15 мандатов: восемь по списку партии и семь по одномандатным округам), КПРФ с новым вице-спикером Заксобрания Василием Пархоменко (18,7% — три мандата), ЛДПР — руководитель Илья Журавлёв (18,55% — три мандата), «Справедливая Россия» председатель Евгений Дубовик (8,78% — один мандат) и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — лидер Евгения Глотова (6,87% — один мандат). Отметим, что региональное руководство последней партии снялось с выборов и вышло из состава партии за несколько месяцев до единого дня голосования.

Также по одномандатному округу в городской парламент прошёл Вячеслав Горелов от партии «Зелёные».

Владимир Жириновский отказался от мандата в пользу своего соратника Артёма Гордиенко. Также поступили и новоиспечённый руководитель севастопольского отделения партии «Единая Россия Дмитрий Саблин с бывшим главнокомандующим ЧФ РФ Александром Витко в пользу мало чем запомнившихся горожанам местных депутатов. А присланного на помощь «Справедливой России» тяжеловеса Анатолия Аксакова, который возглавляет комитет Госдумы по финансовому рынку, никто из горожан толком и не заметил.

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По сравнению с 2014 годом, когда «Единая Россия» набрала 76,67% голосов и получила 22 мандата, в новом созыве у неё на семь мест меньше. Тогда фракция «ЕР» была примерно поровну поделена между двумя группами влияния — сторонниками губернатора и «народного мэра» Алексея Чалого. В этот раз соратников серого кардинала севастопольской власти осталось значительно меньше — 5−6 человек. Спикера Заксобрания первого созыва Екатерину Алтабаеву отправили работать сенатором в Совет Федерации, кого-то отправили на другие «почётные» должности, кто-то вовсе никуда не попал.

Алексей Чалый Kremlin.ru

Скорая политическая помощь

Однако и этот более чем скромный результат можно расценивать как героическую победу партийных функционеров «Единой России», в частности вышеупомянутого Саблина, десантированного в город-герой накануне избирательной кампании спасать ситуацию после пяти лет непрекращающейся череды внутриполитических конфликтов. Летом рейтинги партии приближались к нулю, а губернатор отдавал распоряжения сносить предвыборные билборды с портретами своих же однопартийцев Екатерины Алтабаевой и Михаила Чалого. Но своевременная отставка Дмитрия Овсянникова с поста губернатора, реформа партийной структуры помогли возродить из пепла севастопольскую «ЕР».

"Это блестящий результат. Это заслуга не только избирательного штаба, а каждого члена регионального политсовета», — заявил сразу после выборов секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, подчеркнув, что партия перезагрузилась и представляет собой монолитный механизм.

«Для партии власти это была невероятная кампания, ведь она, по сути, работала в условиях оппозиционной силы, как ни странно это и звучит. При этом до приезда нового куратора из Москвы, Дмитрия Саблина, партийной организации «Единой России» фактически не существовало, она была лишь на бумаге. Но ему удалось за несколько месяцев восстановить структуру и наладить работу. Итог закономерен — победа и большинство в Заксобрании», — сообщил ИА REGNUM Владимир Джаралла.

Смена центров силы

В целом, по словам политолога, выборный процесс в Севастополе принципиально отличался от того, что происходило в Крыму.

«В городе наличествуют несколько соперничающих групп, обладающих ресурсами — экономическими, медийными, организационными, что позволяет им претендовать на электоральную поддержку. Политическая конкуренция так же обеспечила предельную прозрачность процесса, при которой фальсификации были принципиально невозможны», — уверен политолог.

Об этом: Выборы в Севастополе принципиально отличались от крымских — политолог

Он также выразил уверенность в том, что теперь градус внутриполитической борьбы в городе значительно снизится.

«Это противостояние пять лет не прекращалось между исполнительной властью и парламентом, находившимся под контролем группы «народного мэра» Алексея Чалого. Двое губернаторов были фактически сняты с должностей, но активность этой группы не снизилась. Доминирует точка зрения, что её лидер, прежде всего, стремился контролировать все решения власти, но при этом всегда отказывался от официальной должности и ответственности. После выборов численность этой группы сократили в ходе хитроумной комбинации. Насколько это скажется на эффективности работы нового Заксобрания — станет понятно достаточно скоро», — считает Джаралла.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

Главной фигурой в политической жизни Севастополя, скорее всего, в ближайший год станет исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

«Теперь вокруг его фигуры, а не вокруг Чалого, будет концентрироваться политическая активность в предстоящий политический год. Пока кредит доверия у него есть», — отметил Владимир Джаралла.

Он также обратил внимание на то, что ни одна из политических сил города так и не смогла создать позитивной картины и уж тем более не предложила «образа будущего».

А вот результаты коммунистов в Севастополе можно считать успехом, в отличие от опыта их крымских коллег.

«Грамотно пользуясь разногласиями между основными участниками, КПРФ сумела обеспечить себе хорошие организационные позиции. Говорили о негласной поддержке со стороны прежнего губернатора, который таким образом играл против Саблина и Чалого. После его ухода севастопольские коммунисты не утратили потенциала и сумели собрать своё твёрдое ядро. На фоне провала коммунистов Крыма севастопольская организация может гордиться своим результатом и развить его в предстоящих комбинациях Заксобрания», — подчеркнул эксперт.

Что дальше?

Противостояние между Крымом и Севастополем сместится из политической плоскости в экономическую.

«Главным соперничеством станет борьба за средства ФЦП, которые выделяются в общем на весь полуостров, между Севастополем и Крымом. Кроме того, среди самой мощной бизнес-группы города — застройщиков, сильны интересы крымских деятелей. Потому пересмотр ситуации в этой сфере должен будет вызвать рост как минимум агрессивной медиаактивности в регионе», — считает Владимир Джаралла.

Об этом: Между Крымом и Севастополем развернётся борьба за деньги ФЦП — политолог

Также эксперты прогнозируют постепенное «низвержение» Алексея Чалого и его группы соратников с политической арены города-героя и воцарение пресловутой стабильности между всеми ветвями власти. Насколько это хорошо или плохо для жизни города, судите сами.