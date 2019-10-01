Ереван, , 22:07 — REGNUM Завершая рабочий визит в Армению, Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

По словам Пашиняна, произошли действительно знаменательные события в рамках Евразийского экономического союза: был подписан договор с Сингапуром, входит в силу договор о временной свободной торговле с Ираном.

«И я, честно говоря, очень рад, что это всё происходит в Ереване. Это очень запоминающийся факт для председательства Армении в Евразийском экономическом союзе, и я удовлетворён, что наше председательство в Евразийском экономическом союзе получилось таковым. Конечно же, ещё есть время. Надеюсь, что нам ещё удастся зарегистрировать кое-какие результаты в Евразийском экономическом союзе».

По словам армянского премьера, очень важны для Армении двусторонние отношения. Россия для Армении стратегический партнёр, и «мы надеемся делать это стратегическое партнёрство всё сильнее и сильнее».

«Спасибо Вам за Вашу готовность, за Ваше восприятие наших отношений. Уверен, что наши отношения действительно будут всё сильнее и сильнее. Мы, по крайней мере, настроены таким образом».

Путин, со своей стороны, подтвердил стратегический характер российско-армянских отношений."Они скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей взаимоотношений наших народов. Вас как председателя Евразийского экономического союза хочу поздравить с результатами саммита в Ереване. Они действительно хорошие с точки зрения развития связей с нашими партнёрами из третьих стран, Вы сейчас об этом сказали. И что не менее важно, а может быть, даже и важнее для нас, нет ни одного сбоя — наоборот, достигнуты все договорённости в рамках организации между странами — участницами этого союза. Вы тот человек, который приложил максимум усилий для такой результативной работы. Поэтому я Вас поздравляю и хочу за это поблагодарить. Спасибо».

1 октября в Ереване прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Помимо лидеров государств — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), в заседании участвовали президент Молдавии как глава государства — наблюдателя при союзе, а также почетные гости — президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

Члены Высшего совета рассмотрели текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, перспективные направления дальнейшего развития интеграционных процессов, наметили задачи по улучшению функционирования единого рынка ЕАЭС и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

По итогам заседания ВЕЭС в Ереване между ЕАЭС и Сингапуром подписано соглашение о создании Зоны свободной торговли