Киев, , 21:49 — REGNUM На Украине представители партии «Голос» требуют проведения закрытого собрания Верховной рады, на котором президент Владимир Зеленский должен пояснить согласование в Минске «формулы Штайнмайера», сообщает 1 октября официальная страница партии в Facebook.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

В частности, партия требует сообщить, на какие уступки пойдёт Зеленский после подписания этих документов, и кто договаривался со «страной-агрессором».

"Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей «формулы Штайнмайера», — указано в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

Партия «Голос» заявляет, что категорически несогласна с проведением выборов в Донбассе без взятия под контроль границы с Россией.

«Если контроля над границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты», — заявили представители партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске представители Украины подписали документы по «формуле Штайнмайера», определяющей механизм реализации Минских соглашений.

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