Донецк, , 21:26 — REGNUM Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе заметно возросло, сообщил 1 октября журналистам представитель Донецкой Народной Республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, украинская сторона не выполняет ни одного требования дополнительных мер контроля за перемирием.

При этом случаи применения тяжёлого вооружения не становятся более редкими. Обстрелы с применением таких систем фиксируются в отчётах миссии ОБСЕ.

«Количество нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины увеличилось. В отчетах миссии ОБСЕ фиксируются последствия обстрелов из тяжелого вооружения, следовательно, данная военная техника продолжает находиться в зоне безопасности, что противоречит Комплексу мер», — сказал Алексей Никоноров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Донбассе было объявлено о бессрочном перемирии, включающем в себя запрет на любые обстрелы и диверсионную деятельность, а также на перемещение тяжёлого оружия в районы населённых пунктов.

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