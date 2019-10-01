Киев, , 21:11 — REGNUM В Киеве у здания офиса президента Украины начинается митинг националистов, возмущённых согласованием «формулы Штайнмайера», сообщает 1 октября интернет-ресурс издание «Цензор.нет».

На данный момент относительно немногочисленные участники акции собираются у офиса украинского с флагами нацистской партии «Национальный корпус».

Вывешен большой баннер с надписью «Нет капитуляции!».

Охраняющие здание офиса президента силовики пока никак не реагируют на это мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске контактная группа и представители Киева подписали документ с «формулой Штайнмайера», определяющий механизм реализации Минских соглашений по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

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