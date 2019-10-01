Париж, 1 октября 2019, 20:53 — REGNUM Германия, Франция, Италия и Мальта обратятся к другим странам ЕС с приглашением присоединиться к соглашению о распределении мигрантов, прибывающих через Средиземное море, 1 октября передает агентство Associated Press.

Беженцы
Беженцы
Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашение, подписанное четырьмя странами 23 сентября по итогам переговоров на Мальте, будет на следующей неделе рассмотрено на саммите Евросоюза.

Соглашение предполагает введение «ускоренной системы» распределения мигрантов между государствами-участниками и ужесточение борьбы с лицами и организациями, «содействующим незаконной миграции на море».

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