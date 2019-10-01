Астрахань, 1 октября 2019, 20:41 — REGNUM Исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Владимир Головков был освобождён от должности. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение 30 сентября подписал губернатор Игорь Бабушкин.
В тот же день Головков был назначен начальником организационно-контрольного управления администрации губернатора Астраханской области.
Исполнять обязанности регионального министра международных и внешнеэкономических связей будет его бывший заместитель Рауф Погосов.