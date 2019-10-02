Москва, , 08:47 — REGNUM Подписание «формулы Штайнмайера» не принесёт желаемого мира в Донбасс, поскольку Украина не станет воплощать её в жизнь. Об этом заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, киевские власти будут находить множество отговорок и причин для того, чтобы не выполнять соглашение, призванное урегулировать ситуацию в Донбассе. Более того украинская сторона заявит, что выполнить их невозможно по вине ДНР, ЛНР или России.

«Эта песня про белого бычка, которая идёт вокруг Минских соглашений, насчёт того, чтобы сперва взять контроль над границей, а потом дать особый статус, или наоборот. Зеленский сейчас её продемонстрировал к формуле: да, мы за выборы на Донбассе, но только после того, как оттуда уйдут «иностранные войска», — отметил Платошкин.

Специалист не исключил, то в будущем после для реализации «формулы Штайнмайера» необходимо будет разработать и подписать «формулу Макрона». А для реализации последней ещё через несколько лет разработают «уравнение Меркель». Однако все эти попытки украинских властей подлостью захватить Донбасс обречены на провал, уверен участник ток-шоу.

«На белый свет явится аксиома Платошкина: ДНР и ЛНР — часть Российской Федерации», — заявил эксперт.

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