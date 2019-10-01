Багдад, , 20:54 — REGNUM Один человек погиб, ещё 200 пострадали в ходе акций протеста в иракской столице городе Багдаде. Об этом 1 октября сказано в совместном заявлении министерств здравоохранения и внутренних дел Ирака.

По данным экстренных служб, в результате беспорядков, вызванных акциями протеста, погиб один человек, ещё как минимум 200 получили травмы, из них ранены 40 сотрудников служб безопасности.

В заявлении также отмечено, что мирные поначалу протесты позже сопровождались противозаконными действиями со стороны провокаторов.

Напомним, акции протеста прошли на площади Тахрир в Багдаде. В протестах приняли участие несколько тысяч человек. Для разгона протестующих силы безопасности Ирака применял слезоточивый газ и водомёты. Сообщается и о применении силовиками огнестрельного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разгоне протестующих в Багдаде силами безопасности Ирака.

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