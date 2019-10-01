Киев, , 20:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что его страна подписала так называемую формулу Штайнмайера. Об этом он заявил сегодня, 1 октября, на брифинге.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский рассказал, что Украина согласовала с другими участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе так называемую формулу Штайнмайера. Однако эту формулу нужно еще включить в новый закон об особом статусе Донбасса.

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе», — сказал Зеленский, имея в виду специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Президент Украины выразил надежду, что Верховная рада примет обновленный закон об особом статусе Донбасса до конца 2019 года, после того, как он будет обсужден с общественностью страны.

Также Зеленский заверил, что при принятии такого закона Украина не поступится своими национальными интересами.

«И в нем не будет пересечена ни одна красная линия, и поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал Зеленский.

Помимо прочего, Зеленский подчеркнул, что ни на какие выборы в Донбассе Киев не пойдет «если там будут любые войска».

«Если там будут любые войска, то никаких выборов в принципе не может быть», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Минске участники Контактной группы подписали «формулу Штайнмайера».

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