Киев, , 20:24 — REGNUM Местные выборы в отдельных регионах Донбасса пройдут по украинскому законодательству. Об этом 1 октября в Киеве на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги работы трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ).

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу поговорить о наибольшей страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что значит эта формула? Это одно-два предложения. Вот что это такое: временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, также известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, сейчас очень важно, при условии, что там произойдут местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законодательства Украины. А также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что выборы в Донецке и Луганске не будут проходить под «дулами пулеметов».

«Это значит, уважаемые журналисты, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть. Закон об особом статусе Донбасса действует, он есть, и он действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который разработает парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому нет и не будет никакой капитуляции, никакой», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Верховной раде на заседании согласительного комитета депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал парламент принять закон об особом статусе Донбасса, а также внести изменения в Конституцию, чтобы завершить войну.

Также он призвал Раду принять закон об амнистии для граждан, которые остались проживать в отдельных регионах Донбасса.

Напомним, в октябре 2018 года Рада приняла президентский закон о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 9153). Документ продлил действие этого закона до 31 декабря 2019 года.