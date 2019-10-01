Рига, , 20:04 — REGNUM Латвийская газета Diena пишет, что в течение по крайней мере полутора месяцев, а возможно и дольше оперативная информация Национальных вооруженных сил (НВС) по ошибке ежедневно рассылалась, в том числе, совершенно посторонним лицам. Министр обороны Артис Пабрикс и Служба военной разведки ситуацию не комментируют.

В распоряжении журналистов Diena находятся скриншоты с десятками текстовых сообщений. Речь об оперативной информации, касающейся планов проводимых НВС мероприятий с указанием конкретной даты и времени.

Большая часть информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, прежде всего российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.

Однако, в течение более длительного периода времени неизвестному кругу лиц отправлялась и более конфиденциальная информация, включающая предупреждения о повышенной боевой готовности в Национальных вооруженных силах и тому подобное.