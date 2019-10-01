Бишкек, , 19:58 — REGNUM Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предложил пригласить «интернет-троллей» на заседание парламента Киргизии, чтобы узнать, зачем они критикуют депутатов, передает Vesti.kg.

По словам народного избранника, в последнее время в социальных сетях появилось большое количество «фейковых аккаунтов», с которых пишутся комментарии, показывающие парламент в дурном свете.

«Если мы промолчим, это будет неправильно. Скоро парламентские выборы, а это значит, что во время выборной гонки будет лживая информация о кандидатах», — отметил парламентарий.

Подводя итог, Торобаев предложил внести в законодательство изменения, предусматривающие возможность привлечь к ответственности пользователей за распространение недостоверной информации.

«В закон о выборах необходимо внести соответствующий пункт, поскольку от «фейков» могут пострадать будущие кандидаты в парламент», — резюмировал депутат.