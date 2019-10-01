Минск, , 19:47 — REGNUM Контактная группа в Минске согласовала и подписала документы по «формуле Штайнмайера», заявил 1 октября представитель России в Минске Борис Грызлов.

По его словам, удалось преодолеть нежелание украинской делегации и подписать документы о механизме реализации особого статуса республик Донбасса.

«Формула Штайнмайера» теперь может быть имплементирована в законодательство Украины.

«Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы», — сказал Борис Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, «формула Штайнмайера» подразумевает конкретный порядок действий Киева и республик Донбасса, позволяющий реализовать Минские соглашения, исполнение которых Украина саботирует уже несколько лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Кучма от имени Украины подписал «формулу Штайнмайера»