Гонконг, Китай, , 19:33 — REGNUM Власти Гонконга не стали проводить торжественный салют в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики, 1 октября передает агентство Reuters.

Решение было принято из-за протестов и массовых беспорядков, которыми был охвачен город весь день 1 октября. Глава Гонконга Кэрри Лам весь день находилась на праздничных мероприятиях в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, в День образования КНР, на улицах Гонконга произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией, силы правопорядка применили огнестрельное оружие.

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