Душанбе, , 19:32 — REGNUM Месторождение серебра «Якджилва» в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана передано китайской компании «Каши Синьюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед», согласно принятому сегодня, 1 октября, решению нижней палаты парламента страны.

Таким образом, депутаты нижней палаты парламента страны одобрили заключенное в июне 2019 года инвестиционное соглашение между властями Таджикистана и ООО «Каши Синьюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед» КНР.

В документе говорится, что комплексной разработкой данного месторождения серебра будет заниматься китайская компания. Однако никаких данных об условиях соглашения или объёме финансовых вложений китайской компании пока нет.

Напомним, что данное соглашение стороны подписали в июне 2019 года в рамках прошедшего в Кулябе инвестиционного форума.

Отметим, что «Якджилва» расположено в Мургабском районе ГБАО на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря, а утверждённые соответствующей госкомиссией запасы серебра составляют 204 тонны 920 кг.