Киев, , 19:31 — REGNUM Генштаб ВСУ посетила группа советников из США, сообщает 1 октября официальная страница Генштаба ВС Украины в Facebook.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак встречал группу, возглавляемую Дональдом Винтером, стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.

Представители США и украинские военные обсудили потребности ВСУ в вооружении и технике, а также состояние и развитие военно-промышленного комплекса Украины.

«Стороны обсудили вопросы функционирования и развития ОПК Украины, а также потребностей ВС Украины в вооружении и военной технике», — указано в сообщении.

О каких «реформах» шла речь, в сообщении не указано.

Как сообщало ИА REGNUM, в США активно обсуждается решение президента Трампа заморозить финансирование военной помощи Украине до тех пор, пока страны Европы не начнут вносить свой вклад в этот вопрос.

Решение Трампа стало громким событием во внутриполитической борьбе в США. Противники Трампа заявляют, что это вызвано его желанием заставить Украину расследовать «дело Джо Байдена» и получить компромат на своего вероятного конкурента на президентских выборах.

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