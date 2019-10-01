Челябинск, , 19:20 — REGNUM Новый мэр Челябинска может быть назначен уже к декабрю. Об этом заявил председатель гордумы Андрей Шмидт.

«Дорожной картой» все процедуры четко регламентированы, и к декабрю мы должны все завершить, чтобы замечательный семейный праздник Новый год челябинцы встретили уже с новым главой города», — цитирует Шмидта пресс-служба думы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год это уже второй конкурс на пост мэра. Первый был в ноябре 2018 — феврале 2019-го года. После того как Евгений Тефтелев ушёл в отставку, временым мэром стал вице-мэр Владимир Елистратов. В конце февраля дума назначила его полноправным главой.

Но на этом посту Елистратов пробыл лишь до конца июня. Заявление о сложении полномочий он написал добровольно, но отметил в выступлении перед депутатами, что на это решение повлиял руководитель области Алексей Текслер.

С конца июня врио мэра является Наталья Котова. А 1 октября уже новая дума на своём втором заседании дала старт очередному конкурсу. С 7 по 21 октября от кандидатов принимаются документы, а на 12 ноября с желающими стать мэром пройдёт собеседование, которое обещают транслировать в интернет.

Читайте ранее в этом сюжете: Собеседование с кандидатами на пост мэра Челябинска пройдёт в прямом эфире