Москва, , 19:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор между Российской Федерацией и Республикой Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.