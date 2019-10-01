Таллин, , 19:11 — REGNUM Для снижения выбросов парниковых газов до нейтрального уровня Эстонии не хватает порядка 17 млрд евро, сообщает сегодня, 1 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Такие результаты представлены эстонским министерством окружающей среды.

Инвестиции в 17 млрд евро необходимо вложить в течение 30 лет, однако большинство средств, согласно исследованию, необходимо вкладывать уже в следующее десятилетие.

Таллинский центр Стокгольмского института окружающей среды подсчитал, что это примерно по 4% от ВВП в год в первые десять лет, далее по 2% от ВВП ежегодно на протяжении ещё одного десятилетия, а затем по 1% ВВП десять лет вплоть до 2050 года. При этом 76% затрат мог бы взять на себя частный сектор, а 24% — государство.