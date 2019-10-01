Тегеран, , 19:10 — REGNUM В Иране суд вынес смертный приговор гражданину страны, сотрудничавшему с представителями ЦРУ США, сообщает 1 октября агентство Fars.

Кроме смертного приговора, суд принял решение приговорить ещё двоих фигурантов этого дела к 10 годам лишения свободы.

Кроме тюремного срока, судебный приговор предусматривает денежный штраф в размере, аналогичном $55 тыс.

Ещё один человек также приговорен к 10 годам тюрьмы за работу на спецслужбы Британии.

Отмечено, что смертный приговор уже обжалован и рассматривается в апелляционном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года власти Ирана заявили о задержании 17 шпионов ЦРУ. Представители Соединённых Штатов категорически отрицают свою причастность к деятельности этих людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вооруженные силы ИРИ: Иран служит примером для угнетенных наций региона