Челябинск, , 19:03 — REGNUM Собеседование с претендентами на пост мэра Челябинска будет идти в прямом эфире. Трансляцию планируют организовать на сайт думы, а также в социальные сети, сообщает пресс-служба представительного органа.

В режиме онлайн собеседование решили провести для того, чтобы обеспечить максимальную открытость этой процедуры, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что собеседование с кандидатами в феврале тоже шло в прямом эфире. По его итогам мэром стал врип главы города Владимир Елистратов. Но спустя четыре месяца после назначения полноправным мэром он подал в отставку. Ссейчас полномочия главы города исполняет Наталья Котова.

Как сообщало ИА REGNUM 1 октября дума Челябинска утвердила положение о конкурсе и дала старт этой процедуре. С 7 по 21 октября будут принимать документы от желающих возглавить город, а на 12 ноября кандидаты пройдут через собеседование.

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