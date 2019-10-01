Гавана, , 18:59 — REGNUM «Куба снова вглядывается в горизонт с беспокойством. И ждёт, — пишет сегодня, 1 октября, испанское издание El Pais. — Оглядываясь на тяжелые 90-е годы, она надеется, что ситуация не ухудшится, а на море появится судно с нефтью, которое смягчит нынешний кризис, вызванный дефицитом топлива и опять заставивший страну жить как в режиме замедленной съемки. Очереди на заправках Гаваны стали безнадежно длинными в последние недели — такими же, как по всему острову, или хуже. Четыре, пять, шесть или больше часов ожидания, чтобы наполнить бак — и это в том случае, если удалось найти горючее».

Старая Гавана Nick Kenrick

Ситуация, казалось бы, улучшилась в последние дни, но кубинцы не верят этой перемене: они боятся, что это только видимость. 11 сентября кубинский лидер Мигель Диас-Канель, выступая по телевидению, объяснил, что проблемы острова вызваны недостатком поставок дизеля, которые по большей части шли из Венесуэлы. Он добавил, что в сентябре на Кубе причалит только один или два корабля с грузом топлива — это вызовет дефицит, но по прошествии недель ситуация нормализуется. Впрочем, для этого потребуется вспомнить многие меры времен «особого периода» 90-х, столь печально известного.

Из-за недостатка дизельного топлива общественный транспорт — автобусы, маршрутные такси, сданные в прокат старые машины — резко сократили количество маршрутов и частоту рейсов, что привело к скоплениям народа на городских улицах, к нервному напряжению и ссорам. Между тем многие государственные центры и предприятия сократили свой рабочий день — совсем как в худшие времена. Другие уменьшили рабочую неделю, а в учебных учреждениях и университетах даже временно приостановили занятия. Некоторые предприятия тоже прекратили на время свою работу. Эти меры призваны устранить риск коллапса энергетической системы.