Москва, , 18:58 — REGNUM Законопроект о пособиях для семей борцов с терроризмом правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также членам семьи погибшего лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, и лицам, находившимся на его иждивении, единовременных пособий.

На реализацию норм потребуется порядка 80,2 млн рублей, из них дополнительных бюджетных ассигнований — 52,9 млн рублей. Так, МВД России — 32,1 млн рублей; Минобороны России — 8,4 млн рублей; ФСБ России — 4,8 млн рублей; Генеральная прокуратура — 7,6 млн рублей, следует из сопроводительных документов.

Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда от 29 марта 2019 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности части 6 статьи 21 федерального закона «О противодействии терроризму» и части 15 статьи 3 федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в связи с жалобой гражданина Е.Л.Понкратова».