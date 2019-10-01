Таллин, 1 октября 2019, 18:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил новым послом США в Эстонии Вильяма Эллисона Грэйсона, сообщает сегодня, 1 октября, портал эстонского издания Postimees. Грэйсон ранее работал на различных руководящих должностях в общественном секторе. «При четырёх президентах США», — уточняет издание.
Место главы диппредставительства США в Эстонии было вакантным более года. Прошлый посол Джеймс Меллвил подал в отставку в июне 2018 года «в знак протеста против политики Трампа». Временным поверенным весь этот срок оставался Брайн Рорафф.