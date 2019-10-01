Владимир, , 18:54 — REGNUM Архивный департамент администрации Владимирской области будет ликвидирован с 1 января 2020 года. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.

Функции департамента перейдут аппарату администрации Владимирской области. Такое решение Сипягин принял, чтобы оптимизировать структуру органов исполнительной власти области и ведения архивного дела.

Врио замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко заявил, что работа по наведению порядка в архивном деле во Владимирской области и созданию современного единого архивного комплекса во Владимире продолжится.