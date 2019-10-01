Цхинвал, , 18:51 — REGNUM Представители Южной Осетии и Грузии 1 октября в пятый раз встретились в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). И в пятый раз стороны не смогли прийти к согласию по разрешению сложившейся ситуации на госгранице. Об этом сообщает ИА «Рес».

В очередной раз Южная Осетия настаивала на снятии грузинского блокпоста в районе села Уиста (Цнелис), указав, что «югоосетинские силы безопасности в этом районе находятся с единственной целью — для защиты населения и территории республики».

Руководитель югоосетинской делегации на встречах в рамках МПРИ Егор Кочиев указал, что дата следующей встречи делегаций пока неизвестна. Кочиев также отметил, что вопрос о снятии блокпоста делегация Южной Осети планирует поднять на Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье, которые пройдут 8−9 октября.

Напомним, в конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские службы установили незаконный полицейский пост на территории республики, в селе Цнелис Знаурского района. Цхинвал потребовал от Тбилиси до 30 августа убрать пост полиции, однако Грузия продолжила его обустройство. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над грузинским блокпостом и стали обустраивать свой пост.

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