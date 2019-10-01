Москва, , 18:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Протокол содержит обязательства государств-участников по криминализации участия в деятельности объединения с целью совершения или содействия совершению террористического преступления, прохождения террористической подготовки, совершения поездок за границу в террористических целях, покушения на совершение указанных поездок, финансирования таких поездок иностранным террористам-боевикам, их организации или содействия им каким-либо иным способом.

Протоколом также устанавливается сеть национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов оперативного обмена информацией.

Цель протокола — внести дополнения в положения Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г., активизировав тем самым усилия государств, направленные на предупреждение терроризма и его негативного воздействия на полное осуществление прав человека, в частности права на жизнь, посредством мер, принимаемых на национальном уровне и в рамках международного сотрудничества.